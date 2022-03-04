Обстрел поселка Чайки под Киевом стал причиной масштабного пожара
4 марта 2022 , 21:30Читати новину українською
Источник:"Радіо Свобода"
Российские оккупанты накрыли огнем поселок Чайки под Киевом. В результате попадания снаряда в складское помещение произошел пожар.
Масштабный пожар под Киевом
Пожар произошел 3 марта на площади 10 тысяч квадратных метров складского помещения. Также возгорание возникло в 8-этажном административном здании.
Примечательно От боевых действий на Харьковщине погибло уже 188 человек, среди них – 5 детей
Обстрел поселка Чайки / Фото "Радіо Свобода"
- Кроме того, враг обстрелял Бородянку в Киевской области. Спасатели заявили, что под завалами домов могут находиться около 100 человек.
- Доступа к ним у спасателей пока нет. Сообщается, что 3 марта группа спасателей выезжала в Бородянку и была обстреляна.