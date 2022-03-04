Обстрел поселка Чайки под Киевом стал причиной масштабного пожара

4 марта 2022 , 21:30
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Источник:

"Радіо Свобода"

Российские оккупанты накрыли огнем поселок Чайки под Киевом. В результате попадания снаряда в складское помещение произошел пожар.

Масштабный пожар под Киевом

Пожар произошел 3 марта на площади 10 тысяч квадратных метров складского помещения. Также возгорание возникло в 8-этажном административном здании.

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Обстрел поселка Чайки / Фото "Радіо Свобода"

  • Кроме того, враг обстрелял Бородянку в Киевской области. Спасатели заявили, что под завалами домов могут находиться около 100 человек.
  • Доступа к ним у спасателей пока нет. Сообщается, что 3 марта группа спасателей выезжала в Бородянку и была обстреляна.

 

Автор: Михайло Гема