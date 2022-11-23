Цинизму границ нет: минобороны России отчиталось за убийство младенца в Вольнянске

Ночью 23 ноября оккупанты обстреляли родильное отделение на Запорожье, в результате чего там погиб младенец, только что появившийся на свет. В минобороны России уже выдвинули свою версию обстрелов.

Так, в ежедневном брифинге оккупанты заявили, что на самом деле в Вольнянске стреляли по ВСУ, а не по роддому. Также об убитом младенце – ни слова.

Больше об этом Погибшему мальчику было всего 2 дня: в ОП рассказали детали обстрела роддома в Вольнянске

О чем заявили в России

Так, по версии "министерства войны" России в районе Вольнянска оккупанты на самом деле уничтожили:

пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ,

состав ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Также россияне заявили, что за сутки якобы убили и ранили более 150 военнослужащих Украины и уничтожили много техники, среди которой, в частности, много бронеавтомобилей.

Что на самом деле случилось в Вольнянске

На самом же деле оккупанты обстреляли ракетами С-300 маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. В результате обстрела был разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения.

К сожалению, в этот момент в отделении были врач, одна роженица и новорожденный ребенок, которому было всего 2 дня. И если врача и женщину из-под завалов спасли, то младенец, к сожалению, погиб.

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Редакция 24 канала выражает соболезнование родным погибшего малыша.