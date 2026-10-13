Россия обстреляла учебное заведение в центре Ровно, есть раненые

13 октября в Ровно раздался звук взрыва. До этого на город направлялся реактивный беспилотник.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Что известно об атаке на город?

Воздушные силы ВСУ около 10:23 предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении Ровно с севера. Уже через несколько минут местные жители сообщили, что в городе был слышен звук взрыва.

Зафиксирован прилет БПЛА в центр города, в здание учебного заведения. Все службы уже работают на месте. Есть много повреждений. Также есть раненые,

– сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

В то же время воздушная тревога в области до сих пор продолжается. Жителей региона призывают оставаться в укрытиях до отбоя.

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Напомним, В Луцке утром 13 октября раздались взрывы в ходе атаки российских беспилотников. Воздушную тревогу в Луцком районе объявили в 8:35. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БПЛА из Ровенской области в направлении Луцка.

Громкие звуки в городе были слышны около 8:38. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил, что в городе сработала противовоздушная оборона.

По его словам, беспилотник двигался со скоростью около 450 километров в час. Отбой воздушной тревоги прозвучал через несколько минут.