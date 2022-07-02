Некоторые люди находятся в тяжелом состоянии, среди них – дети, – Братчук об обстреле Сергеевки

2 июля 2022 , 06:57
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Среди пострадавших в результате ракетного удара по Сергеевке Одесской области 2 детей. По состоянию на утро 2 июля они находятся в тяжелом состоянии.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших

Российская армия своим смертоносным снарядом цинично убила 21 человека, еще 39 местных жителей получили ранения. О состоянии пострадавших рассказал в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает 24 канал.

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Некоторые люди находятся в тяжелом состоянии. Среди них 2 ребенка. Надеюсь, что нашим врачам удастся сделать все сверхвозможное сегодня, чтобы спасти этих детишек и всех других раненых поставить на ноги,
– подчеркнул Братчук.

Он добавил, что сегодня в Одесской области объявлен траур по погибшим 1 июля. Все развлекательные мероприятия и спортивные сореанования запрещены. Кроме того, на зданиях нужно спустить государственные флаги.

Что известно об ударе по Одесчине

Смотрите видео о разборе завалов 9-этажки в Сергеевке: 

 

Автор: Софія Мінджоса