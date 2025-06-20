Оккупанты ударом разрушили горсовет в Северске, где был гуманитарный пункт

Армия России утром 18 июня ударила по Северску, что в Донецкой области. Враг ударом разрушил здание городского совета, где местные жители получали гуманитарную помощь.

Об этом в комментарии "Свободному Радио" рассказал глава Северской МВА Алексей Воробьев, пишет 24 Канал.

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Россияне разрушили здание горсовета в Северске

Воробьев сообщил, что 18 июня российские войска ударили по зданию Северского горсовета авиабомбой. На момент атаки в помещении не было никого, поэтому обошлось без жертв.

На 90% разрушено здание – били КАБами, обвалились конструкции. Никто не пострадал, был сторож, но спрятался в безопасном месте,

– рассказал Воробьев.

Он отметил, что последние годы здание горсовета служило как пункт выдачи гуманитарной поддержки для жителей Северска. Из-за вражеского российского удара локацию изменят, однако в целом ее расположение не будут сообщать.

Новый гуманитарный пункт обещают запустить со следующей недели. Вероятно, это будет 23 июня.