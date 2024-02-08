Работа ПВО была напряженной: на чем сосредоточился враг во время атак "Шахедами"

Россия в ночь на 8 февраля атаковала Украину 17 "Шахедами". Силам обороны удалось сбить – 11, но есть попадания в Одесской и Николаевской областях. Пострадали люди и гражданская инфраструктура.

Об этом 24 Каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, отметив, что враг намеренно выбирает плохую погоду для своих атак. Более того, направляет дроны над жилыми кварталами.

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Какие последствия атаки россиян

В зоне ответственности ОК "Юг" было сбито 10 из 11 "Шахедов": 5 – в Одесской области, 3 – в Николаевской, 2 – в Винницкой. Это свидетельствует о том, что враг серьезно сосредоточился именно на Южном направлении.

К сожалению, не удалось избежать попаданий в Одесской и Николаевской областях. В областных центрах прогремели взрывы. В результате атаки были повреждены жилые дома, учебное заведение, спортивный комплекс, промышленные объекты.

Причиной этих разрушений стало то, что враг пытался направлять барражирующие снаряды типа "Шахед" максимально близко к жилым кварталам, промышленным объектам. Оккупанты заходили из акватории Черного моря, тяготея к прибрежной полосе, где расположена припортовая инфраструктура.

В целом работа противовоздушной обороны была очень напряженной, к сожалению, попаданий не удалось избежать, однако результат достаточно убедительный,

– отметила Наталья Гуменюк.

Надо осознавать, что враг каждый раз использует сложные погодные условия, например, повышенную туманность из-за перепада температур вблизи моря, штормовую погоду, когда очень сильный, порывистый ветер – все это усложняет работу мобильных огневых групп.

К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие – это двое полицейских в Одессе, которые хотели как можно быстрее прибыть на место попадания, чтобы помочь гражданским. Однако, из-за следующего удара они сами получили травмы,

– добавила Гуменюк.

Обстрел Украины 8 февраля: что известно