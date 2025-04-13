Не думаете, что надо врезать мулу из Москвы, – у Зеленского ответили на пост Келлога о Сумах

Россия жестоко обстреляла Сумы 13 апреля, на что отреагировал Кит Келлог. Впрочем, советник Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал заявление Келлога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Дмитрия Литвина в соцсети Х.

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Что написал Дмитрий Литвин Киту Келлогу

Советник Зеленского оставил свой комментарий под сообщением спецпредставителя США по вопросам Украины. Келлог отметил, что "атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье пересекает любую грань приличия". Также он упомянул Трампа.

"Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне", – говорится в посте Келлога.

Но Дмитрий Литвин высказался значительно резче.

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Дмитрий Литвин из команды Зеленского ответил Киту Келлогу из команды Трампа относительно атаки по Сумах: смотрите оригинальный пост

Россияне цинично утверждают, что не причастны к обстрелу, мол, "это новая Буча" и "провокация, выгодная Украине".

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Как реагируют на обстрел Сум баллистикой 13 апреля в Украине и мире

"Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист", – написал Владимир Зеленский.

В Генштабе ВСУ пообещали оккупантам жесткий ответ. Силы обороны будут уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику везде, где бы те ни были.

Ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье осудили в мире. Олаф Шольц написал, что Россия должна наконец согласиться на всеобъемлющее прекращение огня. "Путин подчеркивает кровью, что не хочет мира, а только разрушений", – указала Анналена Бербок.