Сумы атаковали КАБами: есть пострадавшие и проблемы со светом и водой
- Россия атаковала Сумы КАБами, в результате чего есть двое пострадавших.
- Повреждены жилые дома и автомобили, затруднено электро- и водоснабжение.
Вечером 17 января Россия атаковала Сумы КАБами. К сожалению, есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.
Какие последствия атаки на Сумы?
Во второй половине дня россияне атаковали Сумы беспилотником. А вечером – КАБами.
Атака на наш город продолжается. Враг нанес удары КАБами по пригороду,
– написал Кобзарь в 21:58.
По предварительным данным, есть двое пострадавших. Они получают необходимую медицинскую помощь.
Зафиксировано повреждение жилых домов и автомобилей. Также после российского удара в городе затруднено электроснабжение.
"Все соответствующие службы работают в усиленном режиме", – добавил Кобзарь.
Вместе с тем есть проблемы с водоснабжением. Из-за перебоев со светом с 20:30 обесточен один из водозаборов города.
Временно без воды улицы Сергея Бородаевского, Роменской, Герасима Кондратьева, Лихвинской Стенки, Петропавловской, Сумской артбригады, Ярослава Мудрого и прилегающих к ним улиц.
Если быстро решить вопрос энергопитанием не удастся, вода в дома горожан в указанных районах завтра, 18 января, будет подаваться по графику с пониженным давлением с 05:00 до 10:00,
– сообщил городской голова Александр Лысенко.
Обстрелы Украины 17 января
Днем 17 января в Харькове прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили, что пострадал объект критической инфраструктуры. Три человека получили травмы.
Ночью Россия обстреляла оборудование для добычи газа. Всего за неделю – это уже 6 атака на такие объекты.
Ночной атаке также подверглась Киевщина. В частности, в Бучанском районе 56 тысяч семей остались без света.