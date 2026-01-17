Сумы атаковали КАБами: есть пострадавшие и проблемы со светом и водой

Вечером 17 января Россия атаковала Сумы КАБами. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Смотрите также Сорваны попытки России создать плацдарм для наступления на Сумы, – Силы обороны

Какие последствия атаки на Сумы?

Во второй половине дня россияне атаковали Сумы беспилотником. А вечером – КАБами.

Атака на наш город продолжается. Враг нанес удары КАБами по пригороду,

– написал Кобзарь в 21:58.

По предварительным данным, есть двое пострадавших. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Зафиксировано повреждение жилых домов и автомобилей. Также после российского удара в городе затруднено электроснабжение.

"Все соответствующие службы работают в усиленном режиме", – добавил Кобзарь.

Вместе с тем есть проблемы с водоснабжением. Из-за перебоев со светом с 20:30 обесточен один из водозаборов города.

Временно без воды улицы Сергея Бородаевского, Роменской, Герасима Кондратьева, Лихвинской Стенки, Петропавловской, Сумской артбригады, Ярослава Мудрого и прилегающих к ним улиц.

Если быстро решить вопрос энергопитанием не удастся, вода в дома горожан в указанных районах завтра, 18 января, будет подаваться по графику с пониженным давлением с 05:00 до 10:00,

– сообщил городской голова Александр Лысенко.

Обстрелы Украины 17 января