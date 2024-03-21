Чего на самом деле россияне добиваются обстрелами Сумщины
Источник:Александр Коваленко
То, что сейчас происходит в Сумской области, – это классический террор против гражданского населения в приграничной зоне. Это не подготовка к прорыву в Сумской области.
Россияне занимаются террором, а не подготовкой к наступлению
На окружение и захват Сум и всей области у российских оккупационных войск сейчас нет ресурса.
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Сумская область граничит с тремя российскими областями – Курской, Брянской и Белгородской. На территории этих трех областей сосредоточена группировка прикрытия границы в составе трех групп войск "Курск", "Брянск" и "Белгород".
Наиболее боеспособная из них ГВ "Белгород" имеет в своем составе:
- личный состав – 17,5 тысячи человек;
- танки – чуть больше 100;
- ББМ – 350;
- ствольная артиллерия – более 450;
- РСЗО – около 50.
Однако ГВ "Белгород" сейчас занята некоторыми проблемами, возникшими в российской области в связи с возвращением на родину групп репатриантов. А потому рассматривать эту ГВ как боевую ударную силу в направлении Сум не стоит.
А что же тогда ГВ "Курск" и ГВ "Брянск"? Эти ГВ имеют следующий вид:
- личный состав – 16,5 тысячи тел;
- танки – около 80;
- ББМ – 220;
- ствольная артиллерия – 330;
- РСЗО – около 20.
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Но это количество сил и средств не сосредоточено в одном отдельно взятом месте, например, в лесопосадке в районе Гончаровки, для быстрого прорыва на Сумы по Р200/Н07. Они разбросаны вдоль границы.
Формирование ударной группировки для наступления на Сумы не наблюдается, а это концентрация минимум стотысячной группировки для прорыва в Сумы. Для окружения города или начала городских боев должно быть сосредоточено еще до 300 тысяч сил плюс резерв.
Сумская область сейчас под ударом террористов. Они в критической для себя ситуации способны только на одно, что у них всегда получалось – терроризировать гражданское население, ударами КАБ, обстрелами артиллерией, вылазками ДРГ.
Остальные – не паникуйте, сил на вторжение в Сумскую область и оккупацию Сум и области у врага нет.