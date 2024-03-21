Росіяни займаються терором, а не підготовкою до наступу

На оточення та захоплення Сум та всієї області у російських окупаційних військ зараз немає ресурсу.

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Сумська область межує із трьома російськими областями – Курською, Брянською та Бєлгородською. На території цих трьох областей зосереджене угруповання прикриття кордону у складі трьох груп військ "Курськ", "Брянськ" та "Бєлгород".

Найбільш боєздатне з них УВ "Бєлгород" має у своєму складі:

особовий склад – 17,5 тисячі тіл;

танки – трохи більше за 100;

ББМ – 350;

ствольна артилерія – понад 450;

РСЗВ – близько 50.

Проте УВ "Бєлгород" зараз зайняте деякими проблемами, що виникли у російській області у зв'язку з поверненням на батьківщину груп репатріантів. А тому розглядати це УВ як бойову ударну силу у напрямку Сум не варто.

А що ж тоді УВ "Курськ" та УВ "Брянськ"? Ці УВ мають такий вигляд:

особовий склад – 16,5 тисяч тіл;

танки – близько 80;

ББМ – 220;

ствольна артилерія – 330;

РСЗВ – близько 20.

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При цьому ця кількість сил і засобів не зосереджена в одному окремо взятому місці, наприклад, у лісопосадці в районі Гончарівки, для швидкого прориву на Суми по Р200/Н07. Вони розкинуті вздовж кордону.

Формування ударного угруповання для наступу на Суми не спостерігається, а це концентрація щонайменше стотисячного угруповання для прориву у Суми. Для оточення міста або початку міських боїв має бути зосереджено ще до 300 тисяч сил плюс резерв.

Сумська область наразі під ударом терористів. Вони в критичній для себе ситуації здатні лише на одне, що в них завжди виходило – тероризувати громадянське населення, ударами КАБ, обстрілами артилерією, вилазками ДРГ.

Решта – не панікуйте, сил на вторгнення в Сумську область та окупацію Сум та області у ворога немає.