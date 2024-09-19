Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго. Потребление электроэнергии снизилось на 4,3%, но Укрэнерго призывает к экономному использованию в вечерние часы.

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Что известно о последствиях обстрела Сумщины

В результате вражеских обстрелов энергетического объекта ночью Сумы и часть области остались без электричества. Утром все потребители были подключены к электроснабжению.

Ночью враг атаковал энергообъект на Сумщине. Вследствие этого обесточивался г. Сумы и часть Сумской области. На утро все потребители запитаны,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Из-за боевых действий также есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Что известно об обстрелах в ночь на 19 сентября