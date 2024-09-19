Про це повідомили у пресслужбі Укренерго. Споживання електроенергії знизилось на 4,3%, але Укренерго закликає до ощадливого використання у вечірні години.

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Що відомо про наслідки обстрілу Сумщини

Внаслідок ворожих обстрілів енергетичного об'єкта вночі Суми та частина області залишилися без електрики. Вранці всі споживачі були підключені до електропостачання.

Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Сумщині. Внаслідок цього знеструмлювалось м. Суми та частина Сумської області. На ранок всі споживачі заживлені,

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Через бойові дії також є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.

Що відомо про обстріли у ніч на 19 вересня