Россияне обстреляли дом многодетной семьи в Сумской области: погибла женщина

23 января 2023, 18:38
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Дмитрий Живицкий

Россияне каждый день обстреливают украинские города, подвергая опасности жизни мирных граждан нашего государства. В частности, стало известно, что в результате удара по Есманской общине Сумской области погибла женщина.

Захватчики не отказываются от ракетных атак и постоянно держат наготове вооружение. Собственно, в понедельник, 23 января, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты нанесли удар по дому, в котором проживала многодетная семья.

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Сколько людей пострадало

По словам Живицкого, одна женщина погибла, а еще два человека ранены. Им оказывают медицинскую помощь.

Было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей. На этот момент (18:00 – 24 Канал) известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двух раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу,
– написал глава области.

В то же время, он лаконично констатировал, что о подробностях этого инцидента вскоре расскажет.

Обстрелы украинских населенных пунктов россиянами: актуальное

  • К этой теме следует напомнить, что недавно оккупанты минометным огнем накрыли приграничья Сумщины. В результате этой вражеской атаки пострадал подросток, которому было всего 17 лет.
  • Кроме того, в Генштабе ВСУ утром 23 января рассказали, какая ситуация на разных направлениях фронта. Там констатировали, что враг продолжает атаковать города и села нашего государства.
  • Скажем, на Купянском направлении захватчики обстреляли районы Петропавловки, Табаевки, Синковки, Крахмального, Купянска Харьковской области, а также атаковали Новоселовское и Стельмаховку Луганщины.
  • Не лучше ситуация на других направлениях ведения боевых действий. В частности, на Лиманском направлении, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском.
  • Очевидно, рано или поздно, но российскому военному командованию придется понести ответственность за действия своей преступной армии.
  • Также наказание будут стопроцентно отбывать те вояки вражеской армии, которые выполняли преступные приказы своих командиров. Кстати, не так давно расследователи назвали имена всех причастных к обстрелу многоэтажки в Днепре 14 января.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак