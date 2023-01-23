Россияне обстреляли дом многодетной семьи в Сумской области: погибла женщина
Источник:Дмитрий Живицкий
Россияне каждый день обстреливают украинские города, подвергая опасности жизни мирных граждан нашего государства. В частности, стало известно, что в результате удара по Есманской общине Сумской области погибла женщина.
Захватчики не отказываются от ракетных атак и постоянно держат наготове вооружение. Собственно, в понедельник, 23 января, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты нанесли удар по дому, в котором проживала многодетная семья.
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Сколько людей пострадало
По словам Живицкого, одна женщина погибла, а еще два человека ранены. Им оказывают медицинскую помощь.
Было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей. На этот момент (18:00 – 24 Канал) известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двух раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу,
– написал глава области.
В то же время, он лаконично констатировал, что о подробностях этого инцидента вскоре расскажет.
Обстрелы украинских населенных пунктов россиянами: актуальное
- К этой теме следует напомнить, что недавно оккупанты минометным огнем накрыли приграничья Сумщины. В результате этой вражеской атаки пострадал подросток, которому было всего 17 лет.
- Кроме того, в Генштабе ВСУ утром 23 января рассказали, какая ситуация на разных направлениях фронта. Там констатировали, что враг продолжает атаковать города и села нашего государства.
- Скажем, на Купянском направлении захватчики обстреляли районы Петропавловки, Табаевки, Синковки, Крахмального, Купянска Харьковской области, а также атаковали Новоселовское и Стельмаховку Луганщины.
- Не лучше ситуация на других направлениях ведения боевых действий. В частности, на Лиманском направлении, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском.
- Очевидно, рано или поздно, но российскому военному командованию придется понести ответственность за действия своей преступной армии.
- Также наказание будут стопроцентно отбывать те вояки вражеской армии, которые выполняли преступные приказы своих командиров. Кстати, не так давно расследователи назвали имена всех причастных к обстрелу многоэтажки в Днепре 14 января.