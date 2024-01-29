Оккупанты обстреляли Сумскую область: 3 человека погибли, повреждены дома и ЛЭП

Российские захватчики ударили по поселку в Шосткинском районе. Эта атака унесла жизни трех мирных жителей, а также нанесла разрушения гражданской инфраструктуре.

Днем 29 января оккупанты открыли огонь из минометов и РСЗО по поселку Знобь-Новогордское. Там раздалось не менее 20 взрывов.

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Разрушены жизни и дома

Как рассказали в Сумской ОВА, враг убил трех человек. Двое погибли на месте. Один человек из-за тяжелых травм умер по дороге в больницу. Еще известно об одном раненом.

Кроме того, в результате обстрела повреждены:

шесть частных жилых домов;

хозяйственное сооружение;

летнюю кухню;

частный автомобиль;

отделение "Новой почты";

промышленное предприятие;

магазин;

линию электропередач.

В ОВА отметили, что обстрелянный поселок расположен в менее чем 5 километрах от границы со страной-агрессором. Поэтому в 5-километровой зоне продолжается добровольная эвакуация населения. Жителям опасных районов помогают уехать в более безопасные.

Россияне убили последнего жителя села Сумской области

60-летний Александр Николаевич был последним жителем приграничного села Степок. Несмотря на угрозу постоянных обстрелов, мужчина наотрез отказывался уезжать и продолжал заниматься домашним хозяйством. Все жители Степок эвакуировались раньше, потому пенсионер проживал в селе сам.

В конце января оккупанты убили его. Они ударили ракетой по дому мужчины. По словам его сына, снаряд попал прямо в комнату Александра Николаевича, побил кухню и сарай.

СБУ тем временем начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.