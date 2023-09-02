За последние сутки оккупанты 19 раз обстреливали Сумщину. По территории области было нанесено более 150 ударов.

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Россия атакует гражданских

День первого звонка россияне "отпраздновали" мощными обстрелами украинского пограничья. Оккупанты били по Сумщине из разных видов вооружения, в частности авиации, артиллерии, минометов и БПЛА.

Вызывающим атакам подверглись такие населенные пункты, как Зноб-Трубчевское, Середина-Буда, Украинское, Рожковичи, Бояро-Лежачи. Пока известно о четырех раненых. Информации о погибших, к счастью, нет.

Страна-агрессорка в очередной раз била по гражданской инфраструктуре Украины. В общем повреждено:

16 частных домов;

11 многоквартирных домов;

5 частных автомобилей;

2 магазина;

10 гаражей;

детский сад;

школу искусств;

помещение управления образования;

детскую библиотеку;

отделение полиции;

отделение банка;

отделение ЖЭКа;

механическую мастерскую;

хозяйственное помещение и сельскохозяйственную технику.

1 сентября россияне 19 раз обстреляли Сумщину / Фото Нацполиции

Полиция на местах начала собирать доказательства и фиксировать последствия очередных военных преступлений россиян. Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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