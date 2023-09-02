За последние сутки оккупанты 19 раз обстреливали Сумщину. По территории области было нанесено более 150 ударов.
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Россия атакует гражданских
День первого звонка россияне "отпраздновали" мощными обстрелами украинского пограничья. Оккупанты били по Сумщине из разных видов вооружения, в частности авиации, артиллерии, минометов и БПЛА.
Вызывающим атакам подверглись такие населенные пункты, как Зноб-Трубчевское, Середина-Буда, Украинское, Рожковичи, Бояро-Лежачи. Пока известно о четырех раненых. Информации о погибших, к счастью, нет.
Страна-агрессорка в очередной раз била по гражданской инфраструктуре Украины. В общем повреждено:
- 16 частных домов;
- 11 многоквартирных домов;
- 5 частных автомобилей;
- 2 магазина;
- 10 гаражей;
- детский сад;
- школу искусств;
- помещение управления образования;
- детскую библиотеку;
- отделение полиции;
- отделение банка;
- отделение ЖЭКа;
- механическую мастерскую;
- хозяйственное помещение и сельскохозяйственную технику.
1 сентября россияне 19 раз обстреляли Сумщину / Фото Нацполиции
Полиция на местах начала собирать доказательства и фиксировать последствия очередных военных преступлений россиян. Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Россия обстреливает города Украины: последние новости
- 2 сентября стало известно, что в Кривом Роге около 11:25 раздались мощные взрывы. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул после взрывов написал, что "все нормально".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что основные угрозы предстоящих воздушных обстрелов будут связаны со стаями "Шахедов" Также враг будет пытаться бить по подстанциям ТЭЦ, по портовой инфраструктуре и гидротехническим сооружениям. Оккупанты будут использовать по Украине и ракеты. По словам Игната, за месяц около 100 ракет страна-террорист выпускает по нашей территории.
- Россияне планируют повторить прошлогодний ракетный террор этой осенью и зимой. Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты сейчас накапливают ракетное вооружение. Их нынешние атаки – это поиск тактики для применения в осенне-зимний период.