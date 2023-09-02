Упродовж останньої доби окупанти 19 разів обстрілювали Сумщину. По території області було завдано понад 150 ударів.

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Росія атакує цивільних

День першого дзвоника росіяни "відсвяткували" потужними обстрілами українського прикордоння. Окупанти гатили по Сумщині з різних видів озброєння, зокрема авіації, артилерії, мінометів та БпЛА.

Зухвалих атак зазнали такі населені пункти, як Зноб-Трубчевське, Середина-Буда, Українське, Рожковичі, Бояро-Лежачі. Наразі відомо про чотирьох поранених. Інформації про загиблих, на щастя, немає.

Країна-агресорка вкотре била по цивільній інфраструктурі України. Загалом пошкоджено:

16 приватних будинків;

11 багатоквартирних будинків;

5 приватних автомобілів;

2 магазини;

10 гаражів;

дитячий садок;

школу мистецтв;

приміщення управління освіти;

дитячу бібліотеку;

відділення поліції;

відділення банку;

відділення ЖЕКу;

механічну майстерню;

господарське приміщення та сільськогосподарську техніку.

1 вересня росіяни 19 разів обстріляли Сумщину / Фото Нацполіції

Поліція на місцях вже почала збирати докази та фіксувати наслідки чергових воєнних злочинів росіян. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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