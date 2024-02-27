В полиции назвали имена погибших полицейских в результате удара по Сумской области
Источник:МВД Украины
Российские войска коварно нанесли удар по Сумской области, в результате которого погибли двое правоохранителей. Полиция сообщила имена погибших полицейских.
Оккупанты нанесли удар по Сумской области, когда группа следователей проводила осмотр места происшествия и фиксировала последствия обстрелов, которые были нанесены накануне.
Смотрите также Люди там живут без электричества уже год: россияне сбросили КАБы по селам Сумщины
Что известно о погибших правоохранителях
К сожалению, из-за террористического обстрела россиян погибли 2 полицейских. В МВД Украины рассказали подробнее о погибших правоохранителях.
Там сообщили, что несовместимые с жизнью ранения получила подполковник полиции Новик Оксана Владимировна, начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Сумской области.
Также, по данным МВД Украины, смертельные повреждения получил подполковник полиции Юрко Олег Николаевич, заместитель начальника отделения полиции № 4 (город Сумы) Сумского районного управления полиции – начальник следственного отделения.
Наши соболезнования родным и близким погибших. Навеки в строю!,
– отметили в МВД Украины.
Соболезнования родным и близким Оксаны Новик и Олега Юрка – полицейским, погибших в результате вражеского удара по Хотинской общине, выразил и городской голова Сум Александр Лысенко.
Вечная память погибшим. Не забудем о преступлениях России – страны-террористки,
– отметил Лысенко.
Россияне обстреляли Сумскую область
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что обстрел произошел в тот момент, когда следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства.
В это время, как отметил министр, враг ударил снова. "Прицельно артиллерией по правоохранителям", – уточнил он.
Клименко тогда сообщил, что из-под завалов спасатели достали тела двух полицейских.
Известно, что только за день до этого оккупанты убили еще двух человек в Сумской области.