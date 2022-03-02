Обстрел телевизионной башни с гибелью мирных людей – начато расследование

Киевская прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Речь идет о ракетном обстреле Киевской телевизионной башни, что привело к гибели людей.

По данным следствия, 1 марта 2022 около 17:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли два ракетных удара по Киевской телевизионной башне на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе столицы.

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Обстрелами была повреждена аппаратная, несколько автомобилей и спортивный комплекс.

В результате авиаударов оккупанта погибли пятеро жителей столицы, еще трое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – мирные люди.