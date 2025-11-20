Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Читайте также Новая закономерность: эксперты разобрали жестокую тактику российских обстрелов
Как происходила спасательная операция?
Спасатель ГМЦШР ГСЧС Украины Денис Карпенко рассказал, что с помощью автолестницы они поднялись на девятый этаж разрушенного дома и начали поисково-спасательную операцию.
Во время очередной "минуты тишины" чрезвычайники услышали под завалами голос, который звал на помощь.
Мы с коллегами быстро увидели это место, начали контактировать с пострадавшим и откапывать руины дома. Мы держали связь постоянно,
– рассказал спасатель.
На уровне между пятым и шестым этажами дома сотрудники ГСЧС нашли 20-летнего Богдана – он зажат в бетонных конструкциях.
Это было чудо, как он выжил, это чудо для него... Он как раз находился в помещении кухни, возле холодильного отсека,
– добавил Денис Карпенко.
По его словам, парня прижало кухонным стулом, и он лежал в позе эмбриона.
К счастью, 20-летнего Богдана удалось спасти: сейчас он находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.
Что известно о вражеском обстреле Тернополя?
В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Тернополь. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в многоквартирные жилые дома в городе попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации.
В результате атаки известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей. Около 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
С 19 по 21 ноября в Тернополе объявили дни траура по погибшим в результате вражеского обстрела. В городе отменили развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях приспущены флаги.