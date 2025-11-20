Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как происходила спасательная операция?

Спасатель ГМЦШР ГСЧС Украины Денис Карпенко рассказал, что с помощью автолестницы они поднялись на девятый этаж разрушенного дома и начали поисково-спасательную операцию.

Во время очередной "минуты тишины" чрезвычайники услышали под завалами голос, который звал на помощь.

Мы с коллегами быстро увидели это место, начали контактировать с пострадавшим и откапывать руины дома. Мы держали связь постоянно,

– рассказал спасатель.

На уровне между пятым и шестым этажами дома сотрудники ГСЧС нашли 20-летнего Богдана – он зажат в бетонных конструкциях.

Это было чудо, как он выжил, это чудо для него... Он как раз находился в помещении кухни, возле холодильного отсека,

– добавил Денис Карпенко.

По его словам, парня прижало кухонным стулом, и он лежал в позе эмбриона.

К счастью, 20-летнего Богдана удалось спасти: сейчас он находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

