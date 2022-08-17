Ранен 6-летний ребенок: вся семья пострадала из-за вражеского обстрела Торецка

российские оккупанты 16 августа обстреляли Торецк из артиллерии. Вражеский огонь попал в частный дом.

На момент обстрела в доме находилась семья из 3 человек. Все они получили ранения, в том числе и 6-летний ребенок.

Актуально Враг обстреливает города, а экспорт зерна идет по плану: главное за 175-й день войны

Обстрелы Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что россияне продолжают обстрелы прифронтовых общин от Курахово до Торецка. В частности, на Донецком направлении под огнем российской армии оказались Авдеевская, Очеретинская и Кураховская общины:

В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а под утро – в центр и возле коксохимического завода;

в Очеретинской общине враг обстрелял Пески и Невельское. Последствия еще устанавливают;

в Кураховской общине под завалами дома оказался мужчина. В настоящее время идет спасательная операция;

В Нововодмитровке россияне своими обстрелами повредили лицей и 8 частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших;

под утро оккупанты открыли огонь по Дружковке. Около 10 частных домов полностью разрушены.

Россия несет смерть и разрушение. За все будут отвечать,

– подчеркнул Кириленко.

Последствия обстрелов Донецкой области 16 августа / Фото Павла Кириленко

Что известно о жертвах

Только за вчера путинские солдаты убили 2 гражданских человека – в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 жителей Донецкой области получили ранения.

Всего с 24 февраля враг убил 736 гражданских людей в регионе, а 1 912 – получили ранения из-за действий россиян. Заметим, что это количество указано без учета Мариуполя и Волновахи, ведь сейчас невозможно установить точное число убитых и раненых.

Смотрите больше – россия совершила ракетные обстрелы Украины ночью на 17 августа: видео