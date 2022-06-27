ТРЦ полностью уничтожен, спасатели разбирают завалы: видео с места трагедии в Кременчуге

Россияне 27 июня нанесли безжалостный ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Количество жертв сложно даже представить, а последствия обстрела до сих пор ликвидируют.

Глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин заявил, что торговый центр сейчас полностью уничтожен. Чиновник опубликовал новое видео с места инцидента.

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Последствия ракетного обстрела ТРЦ "Амстор" в Кременчуге

На видео видно, что на месте ТРЦ остались сплошные руины. Спасатели занимаются разбором завалов, а поблизости стоят несколько пожарных машин. Вместе с тем огня в новом видео не видно – ранее в ОВА отмечали, что ситуация сложная, впрочем пожар не распространяется.

В Кременчуг прилетел "русский мир". ТРЦ "Амстор" в этом городе полностью уничтожен после ракетного удара. Спасатели продолжают разбирать завалы,

- прокомментировал видео Дмитрий Лунин.

Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: все, что известно о трагедии

Во время воздушной тревоги, около 16:00, жители Кременчуга сообщили о сильных взрывах. Глава Полтавской ОВА сразу подтвердил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Вскоре появилась информация, что вражеская ракета попала по местному торговому центру.

По предварительным данным, на момент "прилета" в здании ТРЦ находились около 1 тысячи мирных людей. В результате попадания, загорелось около 10 тысяч квадратных метров площади – к тушению привлекли 115 пожарных и 20 единиц техники. Кроме того, туда отправили пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС.

По последним данным, известно о по меньшей мере 11 погибших и 40 раненых, 25 из них немедленно госпитализировали. В областной военно-гражданской администрации заявили, что число жертв, к сожалению, не окончательное, и цифра будет расти.

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Вскоре стало известно, что по ТРЦ оккупанты попали ракетами Х-22, которые выпустили с территории Курской области из бомбардировщиков Ту-22 М3. Вражеские самолеты взлетели с аэродрома Шайковка.

Тем временем "обычные россияне" радуются, что их ракеты попали по ТРЦ, и количеству погибших украинцев, а российские пропагандисты сразу же после инцидента начали оправдываться и врать, что удар нанесли якобы по нефтеперерабатывающему заводу и жертв среди гражданского населения якобы вообще нет.

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