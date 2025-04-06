Баллистики стало больше, – Игнат о том, как изменилась тактика врага по обстрелам

Полномасштабная война, развязанная Россией, продолжается уже более 3 лет. За это время оккупанты модернизировали оружие, а также изменили тактику его применения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Игнат прокомментировал тактику россиян

Оккупанты используют различное вооружение для ударов по мирному населению Украины. Так, во время комбинированной атаки 6 апреля российские военные запустили по территории нашей страны 132 средства воздушного нападения, среди которых были "Шахеды", крылатые ракеты типа Х-101/Х-55СМ, крылатые ракеты типа "Калибр" и баллистические "Искандер-М".

Комментируя очередную атаку, Игнат заметил, что враг может прибегать к различным тактикам ударов и менять их. Кроме того, оккупанты также модернизируют средства нападения. К примеру в Воздушных силах привели "Шахеды", которые от первого применения осенью до 2022 года до сих пор изменился не только внешним видом (белый цвет изменили на черный), но и получил внутренние модификации по наведению, спутниковой навигации и тому подобное.

Враг также и баллистические ракеты. Игнат напомнил, что с появлением ЗРК Patriot украинские защитники смогли сбивать аэробаллистические "Кинжалы" и баллистические "Искандеры". Однако сейчас это делать сложнее, ведь враг постоянно модернизирует оружие.

Игнат отметил, что этой информацией Украина делится с партнерами, чтобы там также принимали эту информацию во внимание и имели возможность модернизировать собственное оружие.

По баллистике эффективно работает система Patriot. Хотелось, что бы и NASAMS, и IRIS-T могли противодействовать баллистической угрозе. Но пока только система Patriot действительно работает эффективно,

– подчеркнул Игнат.

Поэтому, враг с начала 2024 года нарастил удары именно баллистическими ракетами. По словам Игната, в процентном соотношении, Россия запускает по Украине больше баллистики, чем крылатых ракет.

Напомним, что на рассвете 6 апреля Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки вспыхнули пожары в трех районах столицы, есть погибший и пострадавшие.