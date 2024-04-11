Глава Киевской ОВА Роман Кравченко в эфире национального телемарафона рассказал, что в результате атаки был поврежден энергетический объект в Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал.

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На месте работают все службы

Роман Кравченко рассказал, что на месте атаки работают все службы. По его словам, все последствия обстрела будут исправлены.

Кравченко сообщил, электрики уже переподключили электроэнергию – все жители Киевской области подключены, отключений электроэнергии пока нет.

Также в регионе уже есть вода, работает и канализация.

Пострадавших и жертв нет,

– сообщил глава ОГА.

Отметим, недавно стало известно, что во время атаки враг уничтожил Трипольскую ТЭС. Кроме этого, под ударом оказались два газохранилища. К счастью, работники объектов не пострадали.

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