Сотни БПЛА и ракеты различных типов терроризировали Украину: карта движения вражеских целей 3 февраля

Во вторник, 3 февраля, Россия снова нанесла комбинированный удар по Украине. Мониторинговые каналы утверждают, что удар в этот день является самым массированным в 2026 году.

Какие области атаковала Россия?

Мониторинговые каналы проанализировали движение воздушных целей ночью 3 февраля. По их данным, Россия атаковала 350 ударными беспилотниками и более 60 ракетами. Речь идет о баллистическом вооружении, крылатые и противокорабельные ракеты.

Мониторы сообщили, что среди запущенных россиянами целей были различные типы БпЛА, в частности реактивные. Также летели по Украине крылатые ракеты, Искандер/KN-23 и, вероятно, Х-22/32.

Под основным ударом врага был Киев и Киевщина, Запорожье, Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина, Винницкая область, Одесса, Черниговщина и другие прифронтовые регионы.

Враг снова терроризировал энергетическую инфраструктуру около 15 городов, добавили мониторы.

Какие последствия удара?