"Цели достигнуты": пропагандисты нагло злорадствуют из-за удара по "Охматдету"

Российские оккупанты цинично атаковали мирные города Украины 8 июля, унеся жизни десятков людей. Один из ударов пришелся по детской больнице "Охматдет". Впрочем пропагандисты даже атаку по больным детям назвали "искусственной трагедией" и всячески отрицали.

Кремлевский пропагандист Михаил Ходаренок после ракетного удара по Украине цинично заявил, что процент погибших из-за обстрела "жалко мал". Поэтому Россия продолжит такие действия "до наступления нужного эффекта", передает 24 Канал.

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Пропагандисты злорадствуют из-за обстрела

Михаил Ходаренок признал, что, возможно, удар по детям и был "не слишком гуманным", но война якобы по-другому вестись не может. Далее пропагандист традиционно обвинял во всем Запад, который якобы спровоцировал Россию к таким действиям.

Апогеем выступления "рупора Кремля" стали слова о якобы "малом проценте смертности" и то, что "Россию не в чем упрекнуть". Видимо, военный преступник забыл, что только один удар 8 июля унес жизни более 40 мирных людей, среди которых были дети.

Циничный удар прокомментировала и пропагандистка Ольга Скабеева. Обстрел больницы она назвала ответом России за якобы попытки Украины нанести ущерб их объектам.

Цели удара достигнуты, а в минобороны отвергли обвинения, что Россия целенаправленно бьет по гражданским объектам. Это не так,

– абсурдно соврала Скабеева.

Она не забыла напомнить о саммите НАТО и назвала его "очередной русофобской сходкой". Далее пропагандисты начали распространять нарратив, что попадание в жилые объекты, больницу якобы является результатом работы украинской ПВО. Хотя траектория полета и обломки ракет это опровергают.

Абсурдность и циничность российских заявлений остаются неизменными. В них они убеждают, что готовы воевать "до последнего украинца" и не скрывают радости по поводу массированной атаки. То же самое делают и рядовые россияне, которые в комментариях, удар по "Охматдету" назвали "ювелирной работой", а саму больницу, в которой находились сотни больных детей, – "военным госпиталем".

Напомним, что 8 июля оккупанты запустили более 40 ракет различных типов и атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.