Современные реалии заставляют украинцев быть готовыми к любым действиям врага. Как отметил 24 Каналу военный эксперт Сергей Грабский, можно отследить цикличность в ежедневных обстрелах.

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Почему россияне вернули самолеты на аэродромы

Каждые 3 – 5 дней россияне применяют очень большое количество дронов и ракет. В последних атаках говорилось о более 400. Обстрел 9 июля установил антирекорд – 728 ударных БПЛА, 7 крылатых ракет и 6 аэробаллистических.

Каждый из нас становится бойцом противовоздушной обороны. Есть такое понятие как пассивная ПВО – это рассредоточение наших ресурсов и пребывание в укрытиях во время тревоги. Нам нужны граждане Украины, которые будут восстанавливать наше государство,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Россияне возвращают самолеты на аэродромы в Энгельсе и Украинке, где ранее происходила спецоперация СБУ "Паутина". После 1 июня 2025 года оккупанты не держали там суда, но теперь начали их возвращать.

"У россиян нет выбора и они вынуждены рисковать своей авиацией. Поднимать в воздух в боевом режиме самолеты, которые будут лететь неизвестно откуда, – это означает уничтожать свой ресурс. Поэтому они могли физически усилить безопасность аэродромов", – подчеркнул военный эксперт.

Враг надеется, что успеет нанести удар до того времени, пока Украина сможет атаковать эти аэродромы снова. Но надо понимать, что на подготовку операций нужно время и тщательная подготовка.

Заметим, основной удар 9 июля направили на Волынь. Там фиксируют возгорания на предприятии, пожары в гаражах. Одной из целей был аэродром. Всего удалось обезвредить 718 средств воздушного нападения противника.