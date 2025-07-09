Сучасні реалії змушують українців бути готовими до будь-яких дій ворога. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський, можна відстежити циклічність у щоденних обстрілах.

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Чому росіяни повернули літаки на аеродроми

Кожні 3 – 5 днів росіяни застосовують дуже велику кількість дронів і ракет. В останніх атаках мовилось про понад 400. Обстріл 9 липня встановив антирекорд – 728 ударних БпЛА, 7 крилатих ракет і 6 аеробалістичних.

Кожен з нас стає бійцем протиповітряної оборони. Є таке поняття як пасивна ППО – це розосередження наших ресурсів і перебування в укриттях під час тривоги. Нам потрібні громадяни України, які відбудовуватимуть нашу державу,

– наголосив Сергій Грабський.

Росіяни повертають літаки на аеродроми в Енгельсі та Українці, де раніше відбувалася спецоперація СБУ "Павутина". Після 1 червня 2025 року окупанти не тримали там судна, але тепер почали їх повертати.

"У росіян немає вибору й вони змушені ризикувати своєю авіацією. Підіймати в повітря у бойовому режимі літаки, які летітимуть невідомо звідки, – це означає знищувати свій ресурс. Тому вони могли фізично посилити безпеку аеродромів", – підкреслив військовий експерт.

Ворог сподівається, що встигне завдати удару до того часу, поки Україна зможе атакувати ці аеродроми знову. Але треба розуміти, що на підготовку операцій потрібен час і ретельна підготовка.

Зауважимо, основний удар 9 липня спрямували на Волинь. Там фіксують займання на підприємстві, пожежі у гаражах. Однією з цілей був аеродром. Загалом вдалося знешкодити 718 засобів повітряного нападу противника.