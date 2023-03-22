Зеленский отреагировал на массированную атаку дронами по Украине
Источник:Владимир Зеленский
Ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе, что привело к жертвам среди населения. Президент отметил, что Москва намеренно отдает приказы о преступных ударах, хотя цинично говорит о мире.
Владимир Зеленский отметил, что реальный мир приближает только успех Украины на земле, в небе и море. А также полное соблюдение санкционного режима против России.
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Россияне убили 3 человека в Киевской области
Глава государства отреагировал на обстрел Украины 21 и 22 марта.
Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну прошлую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары,
– сказал президент.
Что известно о ночной атаке дронами
- Ночью россияне выпустили по Украине 21 беспилотник, взлетавший из Брянской области. Силам ПВО удалось сбить 16 из них.
- В Ржищеве Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Киевская ОВА сообщила, что по состоянию на 8:15 утра известно о 3 погибших и 7 раненых. Однако в ведомстве отметили, что информация уточняется. Разбор завалов продолжается.
- В Хмельницкой области попаданий нет, хотя там тоже работала ПВО. Однако в Житомирской области повреждение получил один из объектов инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.
- Также оккупанты пытались атаковать Киев. В воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около 8 вражеских БПЛА типа "Шахид" и все они были уничтожены.
- Перед этим россияне выпустили по Одессе 4 неуправляемых ракеты X-59, 2 из них были сбиты, а еще 2 попали в объекты гражданской инфраструктуры. Есть раненые.