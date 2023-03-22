Зеленский отреагировал на массированную атаку дронами по Украине

Ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе, что привело к жертвам среди населения. Президент отметил, что Москва намеренно отдает приказы о преступных ударах, хотя цинично говорит о мире.

Владимир Зеленский отметил, что реальный мир приближает только успех Украины на земле, в небе и море. А также полное соблюдение санкционного режима против России.

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Россияне убили 3 человека в Киевской области

Глава государства отреагировал на обстрел Украины 21 и 22 марта.

Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну прошлую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары,

– сказал президент.

Что известно о ночной атаке дронами