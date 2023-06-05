Более 400 "Шахедов" за май: военный аналитик оценил, истощили ли атаки украинскую ПВО
Россияне в течение мая терроризировали Украину комбинированными атаками. По нашей территории враг запустил более 400 Shahed только за один месяц.
Оккупанты во время майской массированной атаки пытались не только осуществлять разведку, но и влиять на настроения украинцев. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Удалось ли врагу воплотить задуманное
"Это могут быть ЗРК, но в первую очередь малого радиуса действия. Очень редко используются другие типы, например IRIS-T, NASAMS", - пояснил он.
Обычно говорится о пушечных и зенитных самоходных установках, таких как Gepard. Также важное значение имеют системы советских времен и мобильные военные группы, которые постоянно перемещаются и успешно уничтожают дроны-камикадзе.
Смогли ли критически истощить такими ударами? Нет! То, что это постоянное напряжение – да!
– добавил Коваленко.
По его словам, враг оказывает морально-психологическое давление, выполняя разведку и отыскивая места дислокации мобильных групп и систем ПВО.
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