О последствиях ракетной атаки на Умань, случившейся 8 июня, стали известны новые подробности. О них сообщили в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какое состояние у пострадавших

Из-за атаки России пострадали 8 человек. Одну женщину врачи ввели в искусственную кому и ампутировали ей ногу. 4 пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь. Два человека находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще двух людей медики отпустили домой.

Россия "денацифицировала" мойку и супермаркет

Захватчики атаковали Умань в четверг около 22:00. Оккупанты нанесли удары по промышленному объекту и автомойке. Также взрывная волна зацепила супермаркет и другие расположенные рядом магазины. Супермаркет работал во время воздушной тревоги. В нем находились сотрудники и покупатели. Расположенные в помещении камеры запечатлели момент прилета и его последствия.

Руководитель одного из поврежденных магазинов Николай Паламарь заявил, что строительство мойки завершилось месяц назад. По его словам, от нее почти ничего не осталось. Журналисты также пообщались с Оксаной Зиневич, заведующей поврежденным магазином. По ее словам, работники еще не определились, что делать дальше. Сначала они будут разбираться с разрушенными фасадными окнами и дверями.

Россия обстреливает Умань не в первый раз