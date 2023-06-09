Про наслідки ракетної атаки на Умань, що трапилась 8 червня, стали відомі нові подробиці. Про них повідомили в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Який стан у постраждалих

Через атаку Росії постраждали 8 людей. Одну жінку лікарі ввели у штучну кому та ампутували їй ногу. 4 постраждалим продовжують надавати медичну допомогу. Двоє осіб перебувають у стабільно важкому стані. Ще двох людей медики відпустили додому.

Росія "денацифікувала" мийку та супермаркет

Загарбники атакували Умань у четвер, близько 22:00. Окупанти завдали ударів по промисловому об'єкту та автомийці. Також вибухова хвиля зачепила супермаркет та інші розташовані поряд магазини. Супермаркет працював під час повітряної тривоги. У ньому перебували співробітники та покупці. Розташовані у приміщенні камери зафільмували момент прильоту та його наслідки.

Керівник одного з пошкоджених магазинів Микола Паламар заявив, що будівництво мийки завершилося місяць тому. За його словами, від неї майже нічого не залишилося. Журналісти також поспілкувалися з Оксаною Зіневич, яка завідує пошкодженою крамницею. За її словами, працівники ще не визначилися, що робити далі. Спочатку вони будуть розбиратися зі зруйнованими фасадними вікнами та дверима.

Росія обстрілює Умань не вперше