В Виннице количество пострадавших в результате ночного обстрела возросло до восьми

В ночь на 16 июля российские беспилотники ударили по Виннице. К сожалению, в результате очередной циничной атаки врага есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Винницы Сергея Моргунова.

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В Виннице есть пострадавшие

В 07:36 Сергей Моргунов сообщил, что уже известно о 8 пострадавших.

Ночной обстрел прокомментировала также первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная. По ее словам, большинство пострадавших получили ожоги, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом – спасатели еще над этим работают,

– добавила заместитель начальника ОВА.

Также в результате атаки в области повреждены четыре жилых дома – подверглись разрушениям кровли, окна и двери. Один из домов получил существенные повреждения.

Всего по Винницкой области этой ночью российские войска выпустили 28 ударных дронов. Ориентировочно 18 из них уничтожили силы противовоздушной обороны.

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К слову, в ночь на 16 июля громко было также в Кривом Роге – город атаковала баллистическая ракета и 28 "Шахедов". В результате удара было разрушено промышленное предприятие, пострадал парень 17 лет.