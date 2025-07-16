В Виннице количество пострадавших в результате ночного обстрела возросло до восьми
- В Виннице в результате ночного обстрела пострадали 8 человек, сейчас пожарные продолжают работать на объекте.
- Российские войска выпустили 28 ударных дронов по региону, из которых 18 были уничтожены силами противовоздушной обороны.
В ночь на 16 июля российские беспилотники ударили по Виннице. К сожалению, в результате очередной циничной атаки врага есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Винницы Сергея Моргунова.
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В Виннице есть пострадавшие
В 07:36 Сергей Моргунов сообщил, что уже известно о 8 пострадавших.
Ночной обстрел прокомментировала также первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная. По ее словам, большинство пострадавших получили ожоги, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом – спасатели еще над этим работают,
– добавила заместитель начальника ОВА.
Также в результате атаки в области повреждены четыре жилых дома – подверглись разрушениям кровли, окна и двери. Один из домов получил существенные повреждения.
Всего по Винницкой области этой ночью российские войска выпустили 28 ударных дронов. Ориентировочно 18 из них уничтожили силы противовоздушной обороны.
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К слову, в ночь на 16 июля громко было также в Кривом Роге – город атаковала баллистическая ракета и 28 "Шахедов". В результате удара было разрушено промышленное предприятие, пострадал парень 17 лет.