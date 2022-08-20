Трусы, которые будут отвечать за свои преступления, – ОП об атаке на Вознесенск

В Офисе Президента отреагировали на очередную циничную атаку оккупантов – удар по Вознесенску на Николаевщине. Там подчеркнули, что россияне будут отвечать за все свои преступления.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Комментируя обстрел Вознесенска, он подчеркнул, что Россия является страной-террористом.

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Преступники будут наказаны

Глава Офиса Президента назвал россиян трусами и преступниками, которые не могут воевать с нашей армией, поэтому воюют против гражданского населения. Однако все исполнители преступлений и отдающие приказы будут наказаны.

Трусы и преступники, которые не способны воевать с армией, а умеют делать это только с мирным населением. Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны. И все будут отвечать за эти преступления. Наша задача сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки. россия будет платить за все,

– подчеркнул Ермак.

В то же время правоохранители возбудили уголовное дело после российского удара по Вознесенску по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Последствия обстрела россиянами Вознесенска / Фото Национальной полиции

Обстрел Вознесенска: главное

Оккупанты 20 августа обстреляли пятиэтажное здание и частные дома в Вознесенске. Сначала глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о 7 раненых, из них 3 детей. Однако затем их количество выросло.

Впоследствии Ким уточнил, что одному ребенку обломок вырвал глаз. Ее везут в Николаев.

Рядом с пятиэтажкой никогда не было военных объектов, это жилой квартал. Это очередное военное преступление оккупантов против гражданского населения Украины.

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