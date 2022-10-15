Резервное питание ЗАЭС возобновлено: станция дважды за неделю теряла доступ к электроснабжению

Украинским инженерам удалось восстановить резервное питание Запорожской атомной электростанции. Это было очень важно, ведь ЗАЭС дважды за последнюю неделю теряла полный доступ к внешнему электроснабжению.

Об этом рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. После вражеского обстрела станция в очередной раз работала на дизель-генераторах.

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Резервное питание ЗАЭС возобновили

ЗАЭС дважды за неделю временно теряла подключение к высоковольтной линии в результате обстрелов. Пока линию не восстановили, атомная станция работала на дизель-генераторах.

За последние дни удалось отремонтировать две резервные линии электроснабжения ЗАЭС, которые соединяют ее с распределительными пунктами теплоэлектростанции. 14 октября также была восстановлена одна из внешних линий, соединяющая распределительный пункт ТЭЦ с сетью, что позволит ЗАЭС при необходимости получать таким образом электроэнергию.

Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской атомной электростанции делает все возможное, чтобы поддержать хрупкую ситуацию с электроснабжением за пределами площадки.

– рассказал Гросси.

По его словам, восстановление резервного питания является положительным шагом, даже несмотря на то, что общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной.

До полномасштабной войны ЗАЭС имела доступ к сети через четыре высоковольтные линии, однако затем три из них стали жертвами боевых действий. Резервные линии, обеспечивающие непрямой доступ к электросети, также были выключены в течение последних недель.

Глава МАГАТЭ отметил, что надежное электроснабжение от электросети за пределами ЗАЭС имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности, даже если все 6 реакторов находятся в остановленном режиме.

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