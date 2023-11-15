"Навсегда 31 и 34": на Запорожье в результате обстрела погибли два спасателя

Россияне каждый день атакуют гражданские города нашего государства. В результате обстрела Запорожья вспыхнул пожар на территории области. В Министерстве внутренних дел констатировали, что погибли два спасателя.

В среду утром, 15 ноября, около 10:00 враг нанес удар по Запорожью – на место возгорания выехали сотрудники ГСЧС. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что во время того, как пожарные укрощали пламя, российские военные снова открыли огонь.

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Смерть спасателей в результате удара по Запорожью

По словам чиновника, спасатели за считанные минуты прибыли на место происшествия, после чего захватчики начали повторный обстрел. Погибли два сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар. В результате вражеского обстрела, к сожалению, двое пожарных погибли,

– написал Клименко.

Также министр внутренних дел констатировал, что одному спасателю был 31 год, а другому – 34. Он назвал их Героями без оружия и добавил, что еще трое спасателей были травмированы в результате обстрела. Также пострадали четверо гражданских.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким погибших пожарных. Вечная память.

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