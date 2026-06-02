По меньшей мере 20 ударов нанес враг по Запорожью из различного вооружения

Во время массированной воздушной атаки 2 июня российская армия ударила по Запорожью. Есть последствия в областном центре.

Об этом рассказали в ОВА. Вот какая информация есть на данный момент.

Что известно об обстреле Запорожья 2 июня и его последствиях?

Под сильный вражеский обстрел ночью 2 июня попало Запорожье. Враг прибегнул к массированной комбинированной атаке на Украину. Российская армия применила БпЛА, баллистику и крылатые ракеты.

В Запорожье прогремела серия взрывов. По сообщению руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, враг атаковал областной центр по меньшей мере 20 ударами из различных видов вооружения

Уже известно, что поврежден частный жилой дом. А также поражен объект промышленной инфраструктуры.



Последствия обстрела Запорожья – попадание в частный дом / Фото ОВА

Атака продолжается, если в вашем регионе тревога – позаботьтесь о безопасности. Под массированным ударом оказались и многие другие города Украины, в частности Киев, Днепр, Сумы и Харьков.