Обстрел Запорожья с С-300: как выглядит дом, по которому попала российская ракета

Российские оккупанты ночью 2 марта нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг попал в многоэтажный дом.

Россияне нанесли удар ракетами С-300. Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщает 24 Канал.

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Разбор завалов продолжается

Ночью 2 марта россияне нанесли очередной ракетный удар по жилому дому в Запорожье. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 11 человек.

Вражеская ракета С-300 попала прямо в пятиэтажный дом. В результате часть здания обвалилась.

На месте атаки дежурили соцработники и психологи. Также туда прибыл коммунальный автобус с генератором. Жителям помогали волонтеры и представители благотворительных организаций.

Смотрите фото с места удара по Запорожью / Фото Никита Комар, 24 Канал

Пострадали и окрестные дома

Помимо разрушенного пятиэтажного дома пострадали еще 15 многоэтажек. У них выбило окна и повредило балконы.

Спасатели и специалисты городской аварийно-спасательной службы продолжают работать. Они разбирают завалы, демонтируют поврежденные элементы дома, вывозят строительный мусор. В 8 домах окна закрыли плитами OSB.