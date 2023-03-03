Обстрел Запорожья с С-300: как выглядит дом, по которому попала российская ракета
Российские оккупанты ночью 2 марта нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг попал в многоэтажный дом.
Россияне нанесли удар ракетами С-300. Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщает 24 Канал.
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Разбор завалов продолжается
Ночью 2 марта россияне нанесли очередной ракетный удар по жилому дому в Запорожье. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 11 человек.
Вражеская ракета С-300 попала прямо в пятиэтажный дом. В результате часть здания обвалилась.
На месте атаки дежурили соцработники и психологи. Также туда прибыл коммунальный автобус с генератором. Жителям помогали волонтеры и представители благотворительных организаций.
Смотрите фото с места удара по Запорожью / Фото Никита Комар, 24 Канал
Пострадали и окрестные дома
Помимо разрушенного пятиэтажного дома пострадали еще 15 многоэтажек. У них выбило окна и повредило балконы.
Спасатели и специалисты городской аварийно-спасательной службы продолжают работать. Они разбирают завалы, демонтируют поврежденные элементы дома, вывозят строительный мусор. В 8 домах окна закрыли плитами OSB.Обратите внимание! В Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара. По состоянию на 3 марта известно о 5 погибших и 11 спасенных. Еще 20 человек были эвакуированы.