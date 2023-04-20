В четверг, 20 апреля, глава Запорожской ОВА Юрий Малышко констатировал, что итоги сегодняшнего дня нельзя назвать радостными. Собственно, оккупанты в очередной раз засвидетельствовали свою сущность террористов, атаковав Малую Токмачку и Каменское.
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Последствия террористических действий России
Как отметил глава Запорожской области, российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке. Речь идет о 54-летнем мужчине и его 65-летней женщине. Пара погибла на собственном подворье.
Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей – итоги террористических ударов по линии разграничения,
– заактировал чиновник.
Также он добавил, что во время артиллерийских обстрелов в Каменском была травмирована 62-летняя женщина. Известно, что она как раз возвращалась домой с хлебом для себя и соседей.
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Удары по Угледару и Херсону
- Напомним, что в ночь на 20 апреля оккупанты также обстреляли Угледар в Донецкой области, в результате чего был поврежден жилой дом. На месте вспыхнул пожар – его тушить оперативно отправились спасатели. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
- Кроме того, известно, что не так давно путинские воины обстреляли центр Херсона, из-за чего пострадали многие невинные люди. Собственно речь идет о 6 человек.
- В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал о том, чего не хватает украинской ПВО для эффективной ликвидации всех враждебных целей в небе. Как он отметил, наше государство ожидает поступление таких ЗРК как SAMP-T и IRIS-T.