В четверг, 20 апреля, глава Запорожской ОВА Юрий Малышко констатировал, что итоги сегодняшнего дня нельзя назвать радостными. Собственно, оккупанты в очередной раз засвидетельствовали свою сущность террористов, атаковав Малую Токмачку и Каменское.

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Последствия террористических действий России

Как отметил глава Запорожской области, российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке. Речь идет о 54-летнем мужчине и его 65-летней женщине. Пара погибла на собственном подворье.

Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей – итоги террористических ударов по линии разграничения,

– заактировал чиновник.

Также он добавил, что во время артиллерийских обстрелов в Каменском была травмирована 62-летняя женщина. Известно, что она как раз возвращалась домой с хлебом для себя и соседей.

Обратите внимание! Малышко подчеркнул, что эвакуационная бригада отправила пострадавшую в больницу, где ей помощь оказывают медики. Кроме того, по его словам, Россия стопроцентно ответит за преступления против Украины.

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Удары по Угледару и Херсону