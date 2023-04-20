У четвер, 20 квітня, глава Запорізької ОВА Юрій Малишко констатував, що підсумки сьогоднішнього дня не можна назвати радісними. Власне, окупанти вчергове засвідчили свою сутність терористів, атакувавши Малу Токмачку та Кам'янське.
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Наслідки терористичних дій Росії
Як зазначив глава Запорізької області, російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці. Йдеться про 54-річного чоловіка та його 65-річну жінку. Пара загинула на власному подвір'ї.
Вбили, травмували, понівечили долі мирних людей – підсумки терористичних ударів по лінії розмежування,
– заактував посадовець.
Також він додав, що під час артилерійського обстрілу у Кам'янському було травмовано 62-річну жінку. Відомо, що вона якраз-таки поверталася додому з хлібом для себе та сусідів.
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Удари по Вугледару й Херсону
- Згадаємо, що у ніч на 20 квітня окупанти також обстріляли Вугледар в Донецькій області, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. На місці спалахнула пожежа – її гасати оперативно вирушили рятувальники. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих – немає.
- Окрім того, відомо, що не так давно путінські вояки обстріляли центр Херсона, через що постраждало чимало невинних людей. Власне, йдеться про 6 осіб.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав про те, чого бракує українській ППО для ефективної ліквідації усіх ворожих цілей в небі. Як він наголосив, наша держава очікує надходження таких ЗРК як SAMP-T та IRIS-T.