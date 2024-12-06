Россия "подожгла" Запорожье: страшные последствия смертельного авиаобстрела города

Вечером Россия нанесла авиационный удар по одному из районов Запорожья. В ГСЧС и полиции показали жуткие кадры города после обстрела.

Очевидцы рассказывают, что видели, как люди сгорали в машинах заживо, передает 24 Канал.

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Запорожье в огне

По предварительной информации, в результате атаки погибли 10 человек, десятки получили ранения, среди них – дети. Полностью разрушен авторемонтный комплекс, повреждены магазины, многоэтажки и другая инфраструктура.

Пламя охватило район Запорожья: смотрите видео

Последствия удара России по Запорожью / Фото полиция, прокуратура

Спасатели ликвидировали пожар здания СТО и 6 автомобилей / Фото ГСЧС

Работники ГСЧС тушат огонь, который охватил Запорожье: смотрите видео

К слову, 6 декабря оккупанты также ударили ракетой по Кривому Рогу, убив 2 человек.