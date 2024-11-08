Вражеский обстрел, унесший жизни 9 человек: в Запорожье объявлен День траура

В пятницу, 8 ноября, в Запорожье объявили День траура по погибшим от вчерашнего обстрела областного центра армией страны-агрессора.

Россияне унесли жизни 9 гражданских людей, в частности 1-летнего ребенка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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В Запорожье объявлен День траура

Сегодня (8 ноября – 24 Канал) в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра,

– сообщил Федоров.

Глава ОВА отметил, что кровавые руки врага унесли жизни 9 гражданских людей. Среди погибших есть 1-летний мальчик.

"Вечная память погибшим. Соболезнования тем, кто потерял родных и близких", – написал Федоров.

