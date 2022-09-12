Враг нанес ракетный удар около 00:40. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Россияне атаковали Запорожье

По словам Старуха, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Вероятно, огонь совершен со стороны Васильевки.

В результате обстрела пострадавших нет,

– отметил глава региона.

Обстрел Запорожья: последние новости

Украинские военные активно работают на Запорожском направлении. В последние дни там несколько раз произошел "хлопок" во временно оккупированных городах.

Напомним, что россияне с утра 4 августа ракетами обстреляли Запорожье. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Также оккупанты в ночь на 28 августа обстреляли ряд городов Украины на Юге. Среди них было и Запорожье.

Какая ситуация в Запорожье – рассказывает местный корреспондент: смотрите видео