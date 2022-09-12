Ворог завдав ракетного удару близько 00:40. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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Росіяни атакували Запоріжжя
За словами Старуха, чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста. Ймовірно, вогонь здійснено з боку Василівки.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає,
– зазначив очільник регіону.
Обстріл Запоріжжя: останні новини
Українські військові активно працюють на Запорізькому напрямку. Останніми днями там кілька разів сталася "бавовна" у тимчасово окупованих містах.
Нагадаємо, що росіяни зранку 4 серпня ракетами обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Також окупанти в ніч проти 28 серпня обстріляли низку міст України на Півдні. Серед них було й Запоріжжя.
Яка ситуація на Запоріжжі – розповідає місцевий кореспондент: дивіться відео