Ворог завдав ракетного удару близько 00:40. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Росіяни атакували Запоріжжя

За словами Старуха, чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста. Ймовірно, вогонь здійснено з боку Василівки.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає,

– зазначив очільник регіону.

Обстріл Запоріжжя: останні новини

Українські військові активно працюють на Запорізькому напрямку. Останніми днями там кілька разів сталася "бавовна" у тимчасово окупованих містах.

Нагадаємо, що росіяни зранку 4 серпня ракетами обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також окупанти в ніч проти 28 серпня обстріляли низку міст України на Півдні. Серед них було й Запоріжжя.

Яка ситуація на Запоріжжі – розповідає місцевий кореспондент: дивіться відео