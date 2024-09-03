Состояние тяжелое, но стабильное: как чувствует себя ребенок, пострадавший во время атаки по Запорожью
Источник:"Радио Свобода"
Россия продолжает наносить удары по украинским городам. На днях под обстрелом оказалось Запорожье, там пострадал ребенок.
В медицинском учреждении, где сейчас находится девочка, рассказали о ее состоянии. Оно тяжелое, но стабильное.
Смотрите также Навсегда 21: в Харькове погиб медик, который попал под российский обстрел
Девочке сделают операцию
Медицинский директор Запорожской областной клинической детской больницы Вячеслав Ткаченко объяснил, что в ближайшее время пострадавшую ожидает операция.
Состояние ребенка стабилизировано и мы планируем в ближайшие минуты взять ребенка в операционную для извлечения обломков и стабилизации скелетной травмы,
– сказал он.
Во время атаки на отель погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Впоследствии из-под завалов деблокировали ее 43-летнего мужа и 12-летнюю дочь. Россия постоянно атакует Запорожье. Часто целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры.