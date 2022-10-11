Ракетный обстрел Запорожья: есть погибший и разрушения гражданской инфраструктуры

Сегодня российские захватчики снова обстреляли Запорожье. К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.

В результате утреннего ракетного обстрела в одном из мест попадания начался пожар. Повреждения получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома.

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Что известно о погибших и разрушениях

2 ракеты ударили в автосалон – на месте возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить.

Однако в результате попадания ракеты погиб 1 человек. Местные издания сообщают, что погибший работал охранником автосалона.

Другие ракеты поразили учебное заведение, а также школу и амбулаторию.

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья: фото

Оккупанты нанесли по городу 12 ударов

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что сегодня оккупанты нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Накануне в сети распространяли видео, свидетельствующее о том, что российские захватчики, скорее всего, обстреляли город из временно оккупированного Токмака в Запорожской области.

Вылет ракет из Токмака: смотрите видео

Напомним, что сегодня около 6 утра в Запорожье прозвучал ряд сильных взрывов. После этого в городе началась воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по инфраструктуре.

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