Оккупанты "демилитаризовали" ракетами 2 школы Запорожья, еще одна ракета попала в парк

Российские оккупанты снова атаковали ракетами Запорожье. Разрушения получили школы и частные дома.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что одна из вражеских ракет также попала по парку.

Интересно Украинские защитники обезвредили более 100 оккупантов в Запорожье и отбили атаки вблизи 8 городов

Оккупанты разрушили 2 школы в Запорожье

Старух отметил, что захватчики терпят поражение на фронте, поэтому уничтожают и разрушают гражданскую инфраструктуру.

Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области – таков результат действий ра**стов только за последнее время,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что ночью 16 октября оккупанты попали двумя ракетами по школе села Воздвижевка.

"Учебное заведение разрушено почти полностью. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушения получили также частные дома вокруг", – отметил Старух.

Кроме того, вражеские ракеты разрушили школу в селе Доброполье. К счастью, атака прошла без пострадавших.

"Убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома. Это и есть тактика врага – бесконечный гражданский террор. Мы выстоим и дадим отпор. Победим врага и все разрушенное отстроим", – подчеркнул глава ОВА.

Возросло количество жертв в результате атаки по Запорожью, которая произошла 9 октября. Тогда оккупанты выпустили по городу 12 ракет. Пострадали более 80 человек, 15 – погибли

Смотрите фото с места обстрела / Фото Александра Старуха

Стоит посмотреть – Запорожье ночью атаковали дронами, под утро – ракетами: видео