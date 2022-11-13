В Запорожье упала ракета с более чем 50 снарядами: что с ней сделали

Вечером 12 ноября Россия в очередной раз обстреляла Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К". В один из районов города попала ракета, в которой находились 54 неразорвавшихся кассетных снаряда.

О том, что сделали с остатками ракеты, рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона, рассказывает 24 канал.

Больше об этом В Запорожье упала российская ракета с 54 кассетными зарядами: могут сдетонировать в любое время

Украинцев эвакуировали

Ракета упала в одном из районов города возле домов и не разорвалась. К счастью, в результате ее падения никто не пострадал и не погиб.

Однако во избежание возможной дальнейшей трагедии власти города решили временно эвакуировать жителей 6 многоэтажек, в чсатности в ближайшие туристические информационные центры. Там им оказывали при необходимости медицинскую помощь и кормили. Там тоже работали:

спасатели,

полиция,

администрации,

городской совет.

В это время спасатели собирали и вывозили останки ракеты. По состоянию на 12:30 13 ноября все неразорвавшиеся части спасатели собрали, поэтому люди уже возвращаются домой.

Спасатели вывезли остатки ракеты

Александр Старух сообщил, что ночью и утром 13 ноября спасатели собрали все неразорвавшиеся части ракеты оккупантов. Это было необходимо сделать, в том числе и потому, что ее части могут быть запрограммированы на время взрыва.

Если они не разрываются в течение 100 часов, эти кассеты могут взорваться в течение определенного времени,

– подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Все то, что нашли спасатели, вывезли из города на полигон и уничтожили. Александр Старух поблагодарил всех, кто принимал в этом участие: городским службам, национальной полиции, спасателям и саперам, рискуя собственной жизнью обезопасили мирных жителей Запорожья.

Остатки вражеской ракеты уничтожили: видео

Также Александр Старух предположил, почему российская ракета могла упасть. Это могло случиться из-за того, что:

ее могли сбить,

ее качество могло быть низким.

"Они там (в России – 24 канал) передержаны или еще что-то. У них же руки торчат понятно откуда. Причины могут быть совершенно разные, это уже взрывотехники потом выяснят. Непосредственную причину почему она развалилась", – сказал глава Запорожской ОВА.

Спасатели собирали остатки ракет в течение ночи и утра 13 ноября / Фото из телеграма Александра Старуха

Обстрелы Запорожья: последние новости

Предыдущая атака по Запорожью была 6 ноября. Тогда во время отбоя около 00:35 произошел прилет, в результате которого загорелся жилой дом, а также было разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия.

К сожалению, не обошлось без погибших. Известно, что тогда погиб сын владельца местного предприятия.

Перед этим, 26 октября, оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области. Попали по жилым домам, в результате чего полностью сгорели несколько жилых квартир, а также загорелись частные дома вокруг. По меньшей мере два человека погибли и один человек был ранен.

Интересно – Олег Жданов о ситуации на Запорожском направлении: смотрите видео