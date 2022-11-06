Около полуночи 6 ноября сон украинцев на Востоке и на Юге нарушили сигналы воздушной тревоги. Враг решил запустить несколько ракет по объектам гражданской инфраструктуры. Среди городов, где слышали взрывы, в частности, Кривой Рог и Запорожье. В последнем ситуация особенно сложная после атаки.

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Какая ситуация в Запорожье после прилета

Как сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, из-за обстрелов пострадал жилой квартал, в одном из домов вспыхнул пожар. Россия в очередной раз показала, что является государством-террористом.

Россияне снова коварно атаковали Запорожье. Вражескому обстрелу подвергся один жилой квартал. Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется,

– написал чиновник.

Сообщается, что взрыв произошел около 00:35 – как раз во время сирены об отбое воздушной тревоги. Телеграм-каналы сообщают, что россияне решили запустить снаряды из зенитно-ракетных комплексов С-300 в районе Токмака.

Прилет в Запорожье при отбое тревоги: смотрите видео из открытых источников

Обстрелы оккупантами украинских городов

Украинцам всегда нужно быть наготове и спускаться каждый раз в укрытие во время воздушной тревоги, поскольку неизвестно, где может произойти прилет. Скажем, недавно захватчики нанесли мощный ракетный удар по Николаеву. Россияне попали в один из районов Николаева, в результате чего было разрушено складское помещение, а также повреждено административное здание.

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Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил ущерб, нанесенный Россией нашему государству ракетными обстрелами. По его словам, разрушения можно оценить в миллиарды долларов. Однако нужно понимать, что это не конечная цифра, поскольку каждый день оккупанты запускают ракеты, что приводит к новым разрушениям.

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