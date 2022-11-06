Близько опівночі 6 листопада сон українців на Сході та Півдні порушили сигнали повітряної тривоги. Ворог вирішив запустити декілька ракет по об'єктах цивільної інфраструктури. Серед міст, у яких чули вибухи, зокрема, Кривий Ріг та Запоріжжя. В останньому ситуація особливо складна після атаки.

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Яка ситуація у Запоріжжі після прильоту

Як повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, через обстріл постраждав житловий квартал, в одному з будинків спалахнула пожежа. Росія вкотре засвідчила, що є державою-терористкою.

Росіяни знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал. Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється,

– написав чиновник.

Повідомляється, що вибух стався близько 00:35 – якраз під час сирени про відбій повітряної тривоги. Телеграм-канали повідомляють, що росіяни вирішили запустити снаряди з зенітно-ракетних комплексів С-300 в околицях Токмака.

Приліт у Запоріжжя під час відбою тривоги: дивіться відео з відкритих джерел

Обстріли окупантами українських міст

Українцям завжди потрібно бути напоготові та спускатися кожного разу в укриття під час повітряної тривоги, оскільки невідомо, де цього разу може статися приліт. Скажімо, нещодавно загарбники завдали потужного ракетного удару по Миколаєву. Росіяни влучили в один з районів Миколаєва, внаслідок чого було зруйноване складське приміщення, а також була пошкоджена адміністративна будівля.

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Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив збитки, які завдала Росія нашій державі ракетними обстрілами. За його словами, руйнування можна оцінити у мільярди доларів. Однак потрібно розуміти, що це не кінцева цифра, оскільки кожного дня окупанти запускають ракети, що призводить до нових руйнувань.

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