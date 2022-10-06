В ближайшие дни нужно быть осторожными. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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В Запорожье могут быть повторные ракетные атаки

Внимание! Максимальная осторожность! Есть большая вероятность повторных ракетных атак. Будьте внимательны,
– подчеркнул Старух.

Он призвал жителей города соблюдать правила безопасности, во время воздушных тревог находиться в укрытиях и заботиться друг о друге.

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