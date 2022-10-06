В ближайшие дни нужно быть осторожными. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Важно Россия 7 ракетами ударила по многоэтажкам Запорожья: все, что известно о разрушительных прилетах

В Запорожье могут быть повторные ракетные атаки

Внимание! Максимальная осторожность! Есть большая вероятность повторных ракетных атак. Будьте внимательны,

– подчеркнул Старух.

Он призвал жителей города соблюдать правила безопасности, во время воздушных тревог находиться в укрытиях и заботиться друг о друге.

Россияне активно обстреливают Запорожье: что известно

6 октября утром россияне нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам города. В результате разрушены подъезды.

По состоянию на 9 утра количество пострадавших составляет 10 человек, 8 из которых госпитализированы, 2 отказались от медицинской помощи. Те, кто находится в больнице, сейчас в среднем и тяжелом состоянии.

Среди пострадавших 3-летняя девочка, которая находится в больнице.

Кроме того, 3 октября захватчики под утро обстреляли Запорожье. В результате очень сильно пострадала гражданская инфраструктура.

30 сентября кафиры нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье.

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